Чарльз Оукли: «Не уверен, что Стив Нэш подходит на должность главного тренера «Нетс»

Бывший игрок «Нью-Йорка» Чарльз Оукли считает, что проблема заключается в главном тренере Стиве Нэше.

«Я не уверен, что Стив Нэш подходит на должность главного тренера «Нетс». Даже если у вас в команде есть такие игроки, как и , вам все равно нужен кто-то, кто будет управлять», – заявил Оукли.

Оукли отметил, что у успешных династий, таких как «Лейкерс» и «Буллс», были гениальные тренеры – Пэт Райли и Фил Джексон.

Также, по мнению легенды , проблемы «Нетс» начались, когда они приобрели .

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