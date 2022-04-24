Чарльз Оукли: «Не уверен, что Стив Нэш подходит на должность главного тренера «Нетс»

Теги Бруклин Стив Нэш НБА Кевин Дюрэнт Чарльз Оукли Джеймс Харден НБА плей-офф Кайри Ирвинг Баскетбол

Бывший игрок «Нью-Йорка» Чарльз Оукли считает, что проблема «Бруклина» заключается в главном тренере Стиве Нэше.

«Я не уверен, что Стив Нэш подходит на должность главного тренера «Нетс». Даже если у вас в команде есть такие игроки, как Кевин Дюрэнт и Кайри Ирвинг, вам все равно нужен кто-то, кто будет управлять», – заявил Оукли.

Оукли отметил, что у успешных династий, таких как «Лейкерс» и «Буллс», были гениальные тренеры – Пэт Райли и Фил Джексон.

Также, по мнению легенды НБА, проблемы «Нетс» начались, когда они приобрели Джеймса Хардена.

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