Чарльз Оукли: «Никс» нужно продолжать сыгрываться»

Теги Нью-Йорк НБА Чарльз Оукли Джулиус Рэндл Джейлен Брансон Ар Джей Барретт Баскетбол

Легенда «Нью-Йорка» Чарльз Оукли заявил, что после долгих лет неудач его бывшая команда начала двигаться в правильном направлении, но еще слишком рано называть ее претендентом на чемпионство.

«Слишком рано судить.

Джейлен Брансон великолепен в этой команде. Джулиусу Рэндлу удалось поднять уровень своей игры после медленного старта. Ар Джей Барретт. У них есть хорошие игроки. Им нужно продолжать сыгрываться», – сказал Оукли.

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