Чарльз Оукли: «Никс» нужно продолжать сыгрываться»
Легенда «Нью-Йорка» Чарльз Оукли заявил, что после долгих лет неудач его бывшая команда начала двигаться в правильном направлении, но еще слишком рано называть ее претендентом на чемпионство.
«Слишком рано судить.
Джейлен Брансон великолепен в этой команде. Джулиусу Рэндлу удалось поднять уровень своей игры после медленного старта. Ар Джей Барретт. У них есть хорошие игроки. Им нужно продолжать сыгрываться», – сказал Оукли.
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