Чарльз Оукли: «Никс» нужно продолжать сыгрываться»

Легенда « » заявил, что после долгих лет неудач его бывшая команда начала двигаться в правильном направлении, но еще слишком рано называть ее претендентом на чемпионство.

«Слишком рано судить.

великолепен в этой команде. удалось поднять уровень своей игры после медленного старта. Барретт. У них есть хорошие игроки. Им нужно продолжать сыгрываться», – сказал Оукли.

Штрафные с закрытыми глазами – любимая фишка Джордана. Он делал так постоянно, а теперь звезды боятся даже пробовать