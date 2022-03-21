Чарльз Оукли: «Леброну нужен перстень. Возможно, ему следует перейти в «Финикс» или «Филадельфию»

Бывший игрок НБА Чарльз Оукли считает, что суперзвезде «Лейкерс» Леброну Джеймсу следует сменить команду, если он хочет пополнить свою чемпионскую коллекцию.
«Леброн – потрясающий игрок. Он так долго сохраняет высокий уровень. Можно долго говорить о его достоинствах. Мне жаль, что у него все так складывается в «Лейкерс».
Я не знаю, что произойдет, возможно, ему следует уехать из Лос-Анджелеса. Ему нужен перстень. Возможно, ему придется уехать, чтобы получить его. Два места, где он, вероятно, мог бы добиться цели – это «Филадельфия» или «Финикс», – заявил Оукли.
Кажется, что Леброн – это ходячая антиреклама НБА? «Все не так однозначно»