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    Чарльз Оукли: «Леброну нужен перстень. Возможно, ему следует перейти в «Финикс» или «Филадельфию»

    Теги Леброн Джеймс Лейкерс Филадельфия Финикс НБА Чарльз Оукли Баскетбол

    Бывший игрок НБА Чарльз Оукли считает, что суперзвезде «Лейкерс» Леброну Джеймсу следует сменить команду, если он хочет пополнить свою чемпионскую коллекцию.

    «Леброн – потрясающий игрок. Он так долго сохраняет высокий уровень. Можно долго говорить о его достоинствах. Мне жаль, что у него все так складывается в «Лейкерс».

    Я не знаю, что произойдет, возможно, ему следует уехать из Лос-Анджелеса. Ему нужен перстень. Возможно, ему придется уехать, чтобы получить его. Два места, где он, вероятно, мог бы добиться цели – это «Филадельфия» или «Финикс», – заявил Оукли.

    Кажется, что Леброн – это ходячая антиреклама НБА? «Все не так однозначно»

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