Билл Симмонс: «Если Бронни Джеймс хочет стать игроком уровня выше среднего, он должен привнести что-то потрясающее»

Теги Леброн Джеймс НБА Билл Симмонс Леброн Джеймс-младший Баскетбол

Известный спортивный эксперт Билл Симмонс сомневается, что Леброну Джеймсу-младшему удастся добиться большого успеха в НБА.

«Судя по тому, что я видел на данный момент, он определенно атлетичен, он очень хорош в защите, с ним будет весело играть, но он атакующий защитник ростом 1 метр 88 сантиметров.

Если ты играешь на самом высоком уровне, в какой-то момент ты должен привнести что-то потрясающее, если хочешь стать стартовым игроком уровня выше среднего.

Ты должен быть либо невероятным снайпером, невероятным защитником, потрясающим атлетом с длинными руками, либо кем-то вроде Джоша Гидди, который просто является связующим звеном. Но на данный момент он выглядит как атакующий защитник ростом 1 метр 88 сантиметров», – сказал Симмонс.

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2 комментария

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lecter666_destiny
Так он же ещё вырастит по идее. Почему он взял за аксиому рост 1.88?
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История баскетбола
Вообщем то прав. Но он вполне может стать снайпером. Его механика броска лучше чем у многих игроков НБА. Соскучился я по вот этим олдскульным броскам (высокий прыжок, мяч над головой) как у Кобе, Уэйда, Картера и прочих. А то Карри, Трэй Янги и прочие уже кидают от груди, как в спортшколе.
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