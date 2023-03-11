Билл Симмонс: «Если Бронни Джеймс хочет стать игроком уровня выше среднего, он должен привнести что-то потрясающее»

Известный спортивный эксперт сомневается, что Леброну Джеймсу-младшему удастся добиться большого успеха в .

«Судя по тому, что я видел на данный момент, он определенно атлетичен, он очень хорош в защите, с ним будет весело играть, но он атакующий защитник ростом 1 метр 88 сантиметров.

Если ты играешь на самом высоком уровне, в какой-то момент ты должен привнести что-то потрясающее, если хочешь стать стартовым игроком уровня выше среднего.

Ты должен быть либо невероятным снайпером, невероятным защитником, потрясающим атлетом с длинными руками, либо кем-то вроде Джоша Гидди, который просто является связующим звеном. Но на данный момент он выглядит как атакующий защитник ростом 1 метр 88 сантиметров», – сказал Симмонс.

Леброн готов пожертвовать концовкой карьеры ради сыновей. Откуда эта одержимость и что делать «Лейкерс»?