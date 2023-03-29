Захар Ведищев о решающем факторе в серии с «НН»: «Стабильная игра все 40 минут, защита и командное взаимодействие»
Защитник «Локомотива-Кубань» Захар Ведищев рассказал, что, на его взгляд, станет решающим фактором в серии 1/4 финала плей-офф Лиги ВТБ против «Нижнего Новгорода», которая стартует 31 марта.
Что будет решающим фактором в серии плей-офф с «Пари НН»?
– Стабильная игра все 40 минут, защита и командное взаимодействие. У кого это все будет лучше, тот и пройдет дальше.
В чем главный козырь нижегородской команды?
– Как раз в командном баскетболе.
А у «Локо»?
– У нас каждый раз козыри разные. В этом и есть наша сила.
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