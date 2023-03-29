Захар Ведищев о решающем факторе в серии с «НН»: «Стабильная игра все 40 минут, защита и командное взаимодействие»

Теги Локомотив-Кубань БК Пари Нижний Новгород Единая лига ВТБ Захар Ведищев Баскетбол

Защитник «Локомотива-Кубань» Захар Ведищев рассказал, что, на его взгляд, станет решающим фактором в серии 1/4 финала плей-офф Лиги ВТБ против «Нижнего Новгорода», которая стартует 31 марта. 

Что будет решающим фактором в серии плей-офф с «Пари НН»?

– Стабильная игра все 40 минут, защита и командное взаимодействие. У кого это все будет лучше, тот и пройдет дальше.

В чем главный козырь нижегородской команды?

– Как раз в командном баскетболе.

А у «Локо»?

– У нас каждый раз козыри разные. В этом и есть наша сила.

Единая лига ВТБ – все? Чемпионату России не нужны команды из соседних стран

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий