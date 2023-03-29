Захар Ведищев о решающем факторе в серии с «НН»: «Стабильная игра все 40 минут, защита и командное взаимодействие»

Защитник «Локомотива-Кубань» рассказал, что, на его взгляд, станет решающим фактором в серии 1/4 финала плей-офф Лиги ВТБ против «Нижнего Новгорода», которая стартует 31 марта.

Что будет решающим фактором в серии плей-офф с «Пари НН»?

– Стабильная игра все 40 минут, защита и командное взаимодействие. У кого это все будет лучше, тот и пройдет дальше.

В чем главный козырь нижегородской команды?

– Как раз в командном баскетболе.

А у « »?

– У нас каждый раз козыри разные. В этом и есть наша сила.

Единая лига ВТБ – все? Чемпионату России не нужны команды из соседних стран