Девон Акун-Перселл: «Хочется не просто выиграть серию у «НН», но и закончить ее за минимальное количество матчей»

Форвард «Локомотива-Кубань» накануне первого матча серии 1/4 финала плей-офф против «Нижнего Новгорода» заявил, что команда находится в хорошей форме и постарается завершить серию за минимальное количество матчей.

- С какими ожиданиями сейчас команда в преддверии старта плей-офф?

– Ждем с нетерпением! Соперник хорошо нам знаком. Несмотря на то, что уступили им все 4 раза в регулярке – на предстоящую серию смотрим с оптимизмом. Извлекли уроки из предыдущих матчей в этом сезоне. Последние две игры могли выиграть, не хватило совсем немного. Учли ошибки, будем более собранными и последовательными.

- Ты пропустил из-за травмы матч с УНИКСом, вернулся в строй к игре с ЦСКА. Как оцениваешь свое состояние и готовность команды в целом?

– И я, и команда, с каждым днем становимся лучше, и форму уже набрали хорошую. Понимание друг друга и командная химия уже на другом уровне, более высоком. А иначе перед плей-офф и не может быть!

- Что скажешь о сопернике, в чем сильные стороны «ПАРИ-Нижний Новгород»?

– Они играют командно, играют в жесткой манере. У них достаточно снайперов, которые готовы брать на себя инициативу в завершении атаки. Но важнее то, какой баскетбол сможем показать в предстоящей серии мы сами. Мы в хорошей форме. И хочется серию не просто выиграть, но и закончить ее за минимальное количество матчей. С нетерпением ждем начала плей-офф. Сосредоточены на том, чтобы вернуть сопернику должок за регулярку.

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