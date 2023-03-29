Драган Апич может пропустить несколько матчей серии с «Локо»

Форвард «Нижнего Новгорода» может пропустить несколько матчей серии 1/4 финала плей-офф Единой лиги ВТБ с «Локомотивом-Кубань».

Как сообщает телеграм-канал «Свободный агент», после победного для волжан «Финала четырех» Кубка России бывший игрок краснодарцев испытывает проблемы с ногой.

Апич отсутствовал в заявке на заключительный матч регулярки с МБА.

Апич – второй в «НН» по результативности (10,3 очка), а также лидер по подборам (5,3) и эффективности (12,9).

В этом сезон серб дважды был включен в символическую пятерку тура лиги ВТБ.

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