Драган Апич может пропустить несколько матчей серии с «Локо»
Форвард «Нижнего Новгорода» Драган Апич может пропустить несколько матчей серии 1/4 финала плей-офф Единой лиги ВТБ с «Локомотивом-Кубань».
Как сообщает телеграм-канал «Свободный агент», после победного для волжан «Финала четырех» Кубка России бывший игрок краснодарцев испытывает проблемы с ногой.
Апич отсутствовал в заявке на заключительный матч регулярки с МБА.
Апич – второй в «НН» по результативности (10,3 очка), а также лидер по подборам (5,3) и эффективности (12,9).
В этом сезон серб дважды был включен в символическую пятерку тура Единой лиги ВТБ.
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