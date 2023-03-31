Лука Вильдоса: «Расстался с девушкой и потерял уверенность в себе. Но сейчас все налаживается»

Теги Turkish Airlines EuroLeague Душко Иванович Црвена Звезда MTS Адриатическая лига довление Лука Вильдоса Баскетбол

Разыгрывающий «Црвены Звезды» Лука Вильдоса признался, что личные проблемы сказывались на его игре по ходу сезона.

«У меня были проблемы в личной жизни, я был в печали. Расстался с девушкой, которая была очень важна для меня. Это болезненная история. Сейчас я возвращаюсь в свой ритм, возвращаюсь к привычной жизни, снова радуюсь.

Из-за проблем в личной жизни теряется уверенность в себе. Начинаешь задумываться о своей жизни, о себе. Я перенес все это дерьмо на площадку, у меня были напряженные отношения со всеми. Я не мог поладить с Душко Ивановичем, с одноклубниками, журналистами, со всеми. Но сейчас все налаживается. Приношу извинения, если сказал кому-то что-то не то. Сейчас я снова Лука Вильдоса», – заявил Вильдоса.

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1 комментарий

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Назар Игорь
Лучшее лекарство от неудачной любви - другая любовь.
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