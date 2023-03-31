Лука Вильдоса: «Расстался с девушкой и потерял уверенность в себе. Но сейчас все налаживается»

Разыгрывающий « » признался, что личные проблемы сказывались на его игре по ходу сезона.

«У меня были проблемы в личной жизни, я был в печали. Расстался с девушкой, которая была очень важна для меня. Это болезненная история. Сейчас я возвращаюсь в свой ритм, возвращаюсь к привычной жизни, снова радуюсь.

Из-за проблем в личной жизни теряется уверенность в себе. Начинаешь задумываться о своей жизни, о себе. Я перенес все это дерьмо на площадку, у меня были напряженные отношения со всеми. Я не мог поладить с , с одноклубниками, журналистами, со всеми. Но сейчас все налаживается. Приношу извинения, если сказал кому-то что-то не то. Сейчас я снова Лука Вильдоса», – заявил Вильдоса.

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