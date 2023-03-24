Лука Вильдоса травмировал подколенное сухожилие в матче с «Басконией»

Теги травмы Turkish Airlines EuroLeague Баскония Душко Иванович Црвена Звезда MTS Адриатическая лига Лука Вильдоса Баскетбол

Разыгрывающий «Црвены Звезды» Лука Вильдоса травмировал подколенное сухожилие в матче Евролиги с «Басконией» (74:63).

Вильдоса получил травму в середине второй четверти и на площадке больше не появлялся.

«Он почувствовал боль. Лука хотел продолжить, но я сказал ему, что лучше отдохнуть.

Посмотрим на него в пятницу. Пока что не знаю, насколько это серьезно», – прокомментировал ситуацию главный тренер сербского клуба Душко Иванович.

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