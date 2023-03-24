Лука Вильдоса травмировал подколенное сухожилие в матче с «Басконией»
Разыгрывающий «Црвены Звезды» Лука Вильдоса травмировал подколенное сухожилие в матче Евролиги с «Басконией» (74:63).
Вильдоса получил травму в середине второй четверти и на площадке больше не появлялся.
«Он почувствовал боль. Лука хотел продолжить, но я сказал ему, что лучше отдохнуть.
Посмотрим на него в пятницу. Пока что не знаю, насколько это серьезно», – прокомментировал ситуацию главный тренер сербского клуба Душко Иванович.
Джейсон Кидд дважды выводил «Нетс» в финал, но не смог взять последний рубеж. История «Нетс» на границе тысячелетий
«Если бы упала ядерная бомба, уцелели бы только тараканы и Дэвид Фэлк». Агент Майкла Джордана изменил спорт не меньше самого Джордана
Комментарии