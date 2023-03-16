Неманя Недович не сыграет против «Барселоны»

Разыгрывающий « » Неманя Недович не поможет своей команде в выездной встрече с «Барселоной».

« не сыграет с «Барселоной». Сербский защитник остался в Белграде, чтобы восстановиться после травмы подколенного сухожилия», – сообщает SportKlub Srbija.

Баскетболист усугубил травму подколенного сухожилия в матче против «Партизана» (81:92) в рамках лиги.

«Црвена Звезда» идет на 14-й строчке в с результатом 12-16.

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