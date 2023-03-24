«Шарлотт» доигрывал матч против «Нового Орлеана» с двумя запасными
«Шарлотт» пришлось доигрывать матч против «Нового Орлеана» (96:115) с двумя запасными на скамейке.
«Хорнетс» заявили на игру десять здоровых баскетболистов. Терри Розир, Деннис Смит и Келли Убре по ходу встречи получили травмы.
В итоге в запасе у «Шарлотт» остались всего два баскетболиста.
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