«Шарлотт» доигрывал матч против «Нового Орлеана» с двумя запасными

Теги травмы Шарлотт Новый Орлеан НБА видео Терри Розир Келли Убре Деннис Смит Баскетбол

«Шарлотт» пришлось доигрывать матч против «Нового Орлеана» (96:115) с двумя запасными на скамейке.

«Хорнетс» заявили на игру десять здоровых баскетболистов. Терри Розир, Деннис Смит и Келли Убре по ходу встречи получили травмы.

В итоге в запасе у «Шарлотт» остались всего два баскетболиста.

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2 комментария

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saner-s88
ГСВ в середине нулевых доигрывали один матч без запасных и с одним игроком с перебором фолов
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Cash_flow
Charlotte Hornets 2022/23 season highlight
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