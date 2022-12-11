Пол Пирс: «Мы должны включить Джейлена Брауна в число претендентов на MVP»

Теги Бостон Пол Пирс НБА Джейлен Браун Джейсон Тейтум Баскетбол

Чемпион НБА в составе «Бостона» (2008) Пол Пирс считает, что оба звездных игрока нынешней команды должны рассматриваться в качестве претендентов на награду MVP.

«Мы говорим, что Джейсон Тейтум заслуженно входит в число претендентов на MVP, но мы должны включить туда и Джейлена Брауна. Да, мы уже поняли, что они лучший дуэт в лиге, но нам нужно больше говорить о Джейлене Брауне», – сказал Пирс.

В нынешнем сезоне «Селтикс» возглавляют турнирную таблицу НБА с результатом 21-5. Тейтум набирает 30,5 очка, 8,2 подбора и 4,1 передачи в среднем за матч. Показатели Брайна составляют 26,7 очка, 7,1 подбора и 3,6 передачи.

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