Пол Пирс: «Мы должны включить Джейлена Брауна в число претендентов на MVP»

Чемпион НБА в составе (2008) считает, что оба звездных игрока нынешней команды должны рассматриваться в качестве претендентов на награду MVP.

«Мы говорим, что заслуженно входит в число претендентов на MVP, но мы должны включить туда и . Да, мы уже поняли, что они лучший дуэт в лиге, но нам нужно больше говорить о Джейлене Брауне», – сказал Пирс.

В нынешнем сезоне «Селтикс» возглавляют турнирную таблицу НБА с результатом 21-5. Тейтум набирает 30,5 очка, 8,2 подбора и 4,1 передачи в среднем за матч. Показатели Брайна составляют 26,7 очка, 7,1 подбора и 3,6 передачи.

Лаури Маркканен вдохновляет сенсационный старт «Юты». Дирижирует атакой и удостаивается сравнений с Лэрри Бердом