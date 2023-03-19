Грант Уильямс – Джейсону Тейтуму: «К черту Дьюк»

Один из фаворитов чемпионата университет Дьюк в субботу потерпел неожиданное поражение от университета Теннесси (52:65) в 1/16 финала плей-офф.

Форвард « » перед матчем с «Мемфисом» в раздевалке посмеялся над партнером по команде , который очень гордится тем, что был студентом Дьюка.

«Джей Ти. К черту Дьюк», – произнес Уильямс.

Гонка за MVP в НБА. Три главных слова в мировом баскетболе – Эмбиид, Адетокумбо и Йокич