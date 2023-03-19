Грант Уильямс – Джейсону Тейтуму: «К черту Дьюк»

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Один из фаворитов чемпионата NCAA университет Дьюк в субботу потерпел неожиданное поражение от университета Теннесси (52:65) в 1/16 финала плей-офф.

Форвард «Бостона» Грант Уильямс перед матчем с «Мемфисом» в раздевалке посмеялся над партнером по команде Джейсоном Тейтумом, который очень гордится тем, что был студентом Дьюка.

«Джей Ти. К черту Дьюк», – произнес Уильямс.

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1 комментарий

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Doctor56
Смысл в том, что Грант учился в университете Теннесси, причём 3 года.
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