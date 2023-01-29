Джейсон Тейтум пришел на матч против «Лейкерс» в футболке изображением Кобе Брайанта в майке «Селтикс»

Теги Бостон Лейкерс Кобе Брайант НБА фото Джейсон Тейтум Баскетбол

Форвард «Бостона» Джейсон Тейтум пришел на домашний матч против «Лейкерс» в черной футболке с изображением легенды НБА Кобе Брайанта в майке «Селтикс».

Фотография была сделана в 1996 году, когда Брайант был на просмотре в «Бостоне» перед драфтом. Кобе был выбран «Шарлотт» под 13-м номером драфта-1996 и сразу обменен в «Лейкерс», где в итоге выступал до 2016 года.

«Селтикс» обыграли «Лейкерс» в овертайме – 125:121. Тейтум набрал 30 очков и сделал 11 подборов.

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3 комментария

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Lost
Позорище. Особенно в концовке матча
+2
-2
0
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armageddon123456
Ответ Alexander Permyakov
А Браун пришёл в рубашке и пытался в очередной раз спасти Тейтума от поражения.
Но вместо Брауна этим занялись судейки
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Alexander Permyakov
А Браун пришёл в рубашке и пытался в очередной раз спасти Тейтума от поражения.
+10
-1
+9
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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