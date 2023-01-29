Джейсон Тейтум пришел на матч против «Лейкерс» в футболке изображением Кобе Брайанта в майке «Селтикс»

Форвард « » пришел на домашний матч против « » в черной футболке с изображением легенды НБА Кобе Брайанта в майке «Селтикс».

Фотография была сделана в 1996 году, когда Брайант был на просмотре в «Бостоне» перед драфтом. Кобе был выбран «Шарлотт» под 13-м номером драфта-1996 и сразу обменен в «Лейкерс», где в итоге выступал до 2016 года.

«Селтикс» обыграли «Лейкерс» в овертайме – 125:121. Тейтум набрал 30 очков и сделал 11 подборов.

Главный талисман «Селтикс» – сын Тейтума: генерирует мемы, воспитывает игроков и готовится идти по стопам отца