Джейсон Тейтум – о 44 очках с «Лейкерс»: «В прошлом матче я играл как дерьмо, и Джо Маззулла сказал мне об этом»
Форвард «Бостона» Джейсон Тейтум после победы над «Лейкерс» (122:118, ОТ) рассказал о подходе главного тренера Джо Маззуллы к неудачным отрезкам в исполнении команды.
«Селтикс» упустили преимущество в 20 очков во второй половине встречи, но сумели добыть победу в дополнительной пятиминутке. Тейтум набрал 44 очка.
«Джо постоянно говорит, что не собирается нас спасать. Он хочет, чтобы мы разобрались сами. Он бросает вызов мне, Джейлену Брауну, Маркусу Смарту, требует от нас большего.
В прошлом матче я играл как дерьмо, и он сказал мне об этом. Он сказал, что на мою игру будут ориентироваться остальные парни в команде. Это моя ответственность в каждом матче», – признался Тейтум.
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