Джейсон Тейтум – о 44 очках с «Лейкерс»: «В прошлом матче я играл как дерьмо, и Джо Маззулла сказал мне об этом»

Форвард после победы над (122:118, ОТ) рассказал о подходе главного тренера Джо Маззуллы к неудачным отрезкам в исполнении команды.

«Селтикс» упустили преимущество в 20 очков во второй половине встречи, но сумели добыть победу в дополнительной пятиминутке. Тейтум набрал 44 очка.

«Джо постоянно говорит, что не собирается нас спасать. Он хочет, чтобы мы разобрались сами. Он бросает вызов мне, , , требует от нас большего.

В прошлом матче я играл как дерьмо, и он сказал мне об этом. Он сказал, что на мою игру будут ориентироваться остальные парни в команде. Это моя ответственность в каждом матче», – признался Тейтум.

«Когда возникали сложности, он всегда сдавался». Беннетт – самое нелепое, что случилось на драфте НБА: провалился везде, а теперь рекламирует одежду в Тайване