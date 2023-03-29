Кандидат на попадание в Топ-10 Кейонте Джордж из Бэйлора примет участие в драфте НБА этого года
Защитник Бэйлора Кейонте Джордж выставит свою кандидатуру на драфт НБА этого года.
Джордж занимает 9-е место в рейтинге драфт-проспектов ESPN.
В нынешнем сезоне NCAA Джетт набирал 15,3 очка, 4,2 подбора и 2,8 передачи в среднем за игру.
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