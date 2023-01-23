Бронни Джеймс выбирает между 3 университетами

Теги Леброн Джеймс Лейкерс НБА NCAA драфт НБА Университет Огайо Стэйт Университет Южная Калифорния Университет Орегона Леброн Джеймс-младший Баскетбол

Леброн Джеймс-младший, сын звездного форварда «Лейкерс» Леброна Джеймса, выбирает между тремя предложениями от команд NCAA.

По информации обозревателя Los Angeles Times Луки Эванса, фаворитами в борьбе за Бронни являются университеты Огайо Стэйт, Орегона и Южной Калифорнии. При этом Джеймс-старший предпочитает Огайо Стэйт.

«Я еще не выбрал, но эти варианты входят в мой список», – прокомментировал ситуацию Джеймс-младший.

Бронни сможет выставить свою кандидатуру на драфт НБА в 2024 году. Он входит в топ-10 защитников своего возраста и, как ожидается, должен быть выбран в конце первого раунда драфта.

Еще одна иллюстрация уникальности Леброна: сыграл уже с 8 парами отцов и детей в НБА

Леброн готов пожертвовать концовкой карьеры ради сыновей. Откуда эта одержимость и что делать «Лейкерс»?

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13 комментариев

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Александр Сметанин
Ответ C4clutch
Родной штат?
Родной, но живут сейчас в Кплифорнии
0
0
0
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lopek
Ответ софочка
Скорее всего выберет, где к дому поближе и общагу дадут...
интересно на сколько баллов он сдал ЕГЭ🤔
+2
0
+2
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zippa
Ответ Asanov
А почему это очевидно? Поясните пожалуйста. Спасибо
Потому что у этого варианта наибольшие перспективы - отец и сын из родного штата, скоро в одной команде НБА. Я думаю уже в универе Бронни заключит контракт с Nike.
0
0
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sablyka
наверно очень умный..
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
kr0t0ff
Выберет Огайо ради рофла
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
C4clutch
Ответ Asanov
А почему это очевидно? Поясните пожалуйста. Спасибо
Родной штат?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
софочка
Скорее всего выберет, где к дому поближе и общагу дадут...
+25
-3
+22
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Asanov
Ответ zippa
Понятно что выберет Огайо, зачем эта фальшивая неопределённость...
А почему это очевидно? Поясните пожалуйста. Спасибо
+3
0
+3
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Garidzza
Ответ Antosha-grisha
Пойдет туда , где место в старте гарантировано будет ему . Поэтому и тянут так с решением.
В Арканзасе будет место в старте, в Университете Южной Дакоты и они бы его взяли с удовольствием, но думаю он туда не пойдет все равно.
+1
0
+1
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Antosha-grisha
Ответ Garidzza
USC в оригинальной новости это University of South California Зачем ему дыра типа Южной Каролины
Пойдет туда , где место в старте гарантировано будет ему . Поэтому и тянут так с решением.
+2
-2
0
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Antosha-grisha
Недавно новые ранкинги вышли по его классу , нехило он так поднялся в них.
28-й- в ESPN (был 34-й).
33-й- в 247Sports (был 44-й).
+11
-1
+10
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Garidzza
USC в оригинальной новости это University of South California
Зачем ему дыра типа Южной Каролины
+8
-1
+7
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
zippa
Понятно что выберет Огайо, зачем эта фальшивая неопределённость...
+2
-4
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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