, сын звездного форварда «Лейкерс» , выбирает между тремя предложениями от команд .

По информации обозревателя Los Angeles Times Луки Эванса, фаворитами в борьбе за Бронни являются университеты Огайо Стэйт, и Южной Калифорнии. При этом Джеймс-старший предпочитает Огайо Стэйт.

«Я еще не выбрал, но эти варианты входят в мой список», – прокомментировал ситуацию Джеймс-младший.

Бронни сможет выставить свою кандидатуру на драфт НБА в 2024 году. Он входит в топ-10 защитников своего возраста и, как ожидается, должен быть выбран в конце первого раунда драфта.

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