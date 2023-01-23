Бронни Джеймс выбирает между 3 университетами
Леброн Джеймс-младший, сын звездного форварда «Лейкерс» Леброна Джеймса, выбирает между тремя предложениями от команд NCAA.
По информации обозревателя Los Angeles Times Луки Эванса, фаворитами в борьбе за Бронни являются университеты Огайо Стэйт, Орегона и Южной Калифорнии. При этом Джеймс-старший предпочитает Огайо Стэйт.
«Я еще не выбрал, но эти варианты входят в мой список», – прокомментировал ситуацию Джеймс-младший.
Бронни сможет выставить свою кандидатуру на драфт НБА в 2024 году. Он входит в топ-10 защитников своего возраста и, как ожидается, должен быть выбран в конце первого раунда драфта.
Еще одна иллюстрация уникальности Леброна: сыграл уже с 8 парами отцов и детей в НБА
Леброн готов пожертвовать концовкой карьеры ради сыновей. Откуда эта одержимость и что делать «Лейкерс»?
28-й- в ESPN (был 34-й).
33-й- в 247Sports (был 44-й).
Зачем ему дыра типа Южной Каролины