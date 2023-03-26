Док Риверс: «Если Харден будет играть и усугубит травму, как вы на это отреагируете?»

Главный тренер «Филадельфии» сказал, что разыгрывающий команды нужен им в плей-офф, а не к следующей игре.

«Я просто хочу, чтобы парни были здоровы. Тренер не должен пытаться подталкивать ребят к игре и оказывать на них давление. Мы должны быть здоровы, когда это потребуется, и если это означает, что Джеймс не выйдет на паркет в понедельник, я не буду возражать против этого. Нам нужно, чтобы он вернулся, но мы хотим, чтобы он вернулся надолго, особенно на данном этапе сезона.

Если Джеймс будет играть и усугубит травму, как вы на это отреагируете?» – заключил тренер.

Харден пропустил три игры с дискомфортом в ахилловом сухожилии. «Филадельфия» опустилась на третью строчку в Восточной конференции с результатом 49-25.

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