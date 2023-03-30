Чемпионат Греции. «Промитеас» сыграет с АЕКом
В четверг, 30 марта, в рамках регулярного чемпионата греческой лиги «Промитеас» сыграет с АЕКом.
Чемпионат Греции
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 30 марта, 19.15, «Dimitris Tofalos Arena»
Положение команд: Олимпиакос – 20-0, Панатинаикос – 14-5, АЕК – 12-7, Перистери – 13-8, ПАОК – 11-8, Промитеас – 10-8, Арис – 10-10, Колоссос – 9-10, Лаврион – 6-14, Аполлон – 5-15, Кардицас – 4-16, Ионикос – 4-16.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
«Когда вижу бросок Принтезиса, меня как будто колет в сердце». Ненад Крстич вспоминает ЦСКА
Комментарии