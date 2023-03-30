Чемпионат Греции. «Промитеас» сыграет с АЕКом

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В четверг, 30 марта, в рамках регулярного чемпионата греческой лиги «Промитеас» сыграет с АЕКом.

Чемпионат Греции

Регулярный чемпионат

Промитеас – АЕК
Дата проведения
30 марта, 19.15, «Dimitris Tofalos Arena»
Онлайн матча

Положение команд: Олимпиакос – 20-0, Панатинаикос – 14-5, АЕК – 12-7, Перистери – 13-8, ПАОК – 11-8, Промитеас – 10-8, Арис – 10-10, Колоссос – 9-10, Лаврион – 6-14, Аполлон – 5-15, Кардицас – 4-16, Ионикос – 4-16.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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