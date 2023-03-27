Ненад Крстич: «После драки с греками в 2010 году у меня забрали паспорт и заставили делать какие-то заявления в посольстве»

Бывший игрок сборной Сербии Ненад Крстич рассказал о последствиях, с которыми столкнулся после массовой драки в выездном матче против Греции на товарищеском турнире «Акрополь» в 2010 году.

Крстич во время ударил игрока греков стулом.

«Марко Кешель ударил Костаса Царцариса, продолжил, вскоре все это превратилось в полный бардак. Я тоже не выдержал и поучаствовал. Организация игры была плохой, полицейских там не было.

Само собой, никто ничего не мог с этим поделать. Мало кто знает, что после окончания матча в подтрибунных помещениях, за пределами раздевалок, а также в отеле ситуация все еще оставалась напряженной.

У меня тогда конфисковали паспорт и заставили делать какие-то заявления в посольстве. Не хотелось ругаться и спрашивать, поступили бы они точно так же, если бы на моем месте был капитан сборной США. Меня это раздражало, но в принципе, я все это заслужил. Потом мне выписали три года испытательного срока и, конечно, запретили снова создавать какие-либо проблемы в Греции», – рассказал Крстич.

«Из парня с ножом он превратился в успешного мужчину». Великий след Джей Ара Холдена в русском баскетболе

Ого, Леброн Джеймс вышел со скамейки запасных – всего во второй раз в карьере!