Полицейского арестовали во время афинского дерби за средний палец в адрес болельщиков АЕКа

Теги происшествия Панатинаикос АЕК болельщики чемпионат Греции Баскетбол

Во время субботнего матча чемпионата Греции между АЕКом и «Панатинаикосом» в Афинах был арестован один из сотрудников полиции, который должен был следить за порядком на трибунах.

Инцидент произошел в середине первой четверти, когда полицейский показал средний палец болельщикам АЕКа. Сотрудника задержали его коллеги.

«Панатинаикос» уступил АЕКу со счетом 73:77 и впервые за 32 года потерпел три поражения подряд.

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1 комментарий

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Дмитрий
А этих сотрудников задержали другие коллеги, за нападение на полицейского при исполнении. А тех задержали другие, за.. сейчас в Греции задержаны все полицейские за нападение на полицейских. Министр внутренних дел последний кто всех задержал, его задержать за нападение некому.
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