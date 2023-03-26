Полицейского арестовали во время афинского дерби за средний палец в адрес болельщиков АЕКа

Во время субботнего матча чемпионата Греции между АЕКом и « » в Афинах был арестован один из сотрудников полиции, который должен был следить за порядком на трибунах.

Инцидент произошел в середине первой четверти, когда полицейский показал средний палец болельщикам АЕКа. Сотрудника задержали его коллеги.

«Панатинаикос» уступил со счетом 73:77 и впервые за 32 года потерпел три поражения подряд.

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