Чемпионат Греции. «Олимпиакос» сыграет с ПАОКом, «Перистери» – с «Колоссосом»
В воскресенье, 26 марта, в рамках регулярного чемпионата греческой лиги состоятся три матча.
Не потерпевший ни одного поражения «Олимпиакос» сыграет с ПАОКом, «Перистери» встретится с «Колоссосом».
Чемпионат Греции
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 26 марта, 15.45, «Kleisto Andreas Papandreou»
- Дата проведения
- 26 марта, 17.00, «Karditsa»
- Дата проведения
- 26 марта, 19.15, «Арена Мира и Дружбы»
Положение команд: Олимпиакос – 19-0, Панатинаикос – 14-5, АЕК – 12-7, Перистери – 12-8, ПАОК – 11-8, Промитеас – 10-8, Арис – 10-10, Колоссос – 9-9, Лаврион – 5-14, Аполлон – 5-15, Кардицас – 4-15, Ионикос – 4-16.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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