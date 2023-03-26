Чемпионат Греции. «Олимпиакос» сыграет с ПАОКом, «Перистери» – с «Колоссосом»

В воскресенье, 26 марта, в рамках регулярного чемпионата греческой лиги состоятся три матча.

Не потерпевший ни одного поражения «Олимпиакос» сыграет с , « » встретится с «Колоссосом».

Чемпионат Греции

Регулярный чемпионат

Положение команд: – 19-0, Панатинаикос – 14-5, – 12-7, Перистери – 12-8, ПАОК – 11-8, Промитеас – 10-8, – 10-10, Колоссос – 9-9, – 5-14, Аполлон – 5-15, Кардицас – 4-15, Ионикос – 4-16.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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