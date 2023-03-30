Расселл Уэстбрук потребовал удалить болельщика «Мемфиса»

Разыгрывающий «Клипперс» во второй четверти гостевого матча против « » обратился к судьям с просьбой удалить одного из болельщиков «Гризлис», который сидел в первом ряду за кольцом.

Сотрудники службы охраны арены вывели мужчину из зала.

«Клипперс» обыграли «Гризлис» в гостях – 141:132. Уэстбрук набрал 36 очков, обновив личный рекорд сезона.

Уэстбрук разрушал «Лейкерс» изнутри. Теперь его взяли разрушать «Клипперс»?