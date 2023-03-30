Расселл Уэстбрук потребовал удалить болельщика «Мемфиса»
Разыгрывающий «Клипперс» Расселл Уэстбрук во второй четверти гостевого матча против «Мемфиса» обратился к судьям с просьбой удалить одного из болельщиков «Гризлис», который сидел в первом ряду за кольцом.
Сотрудники службы охраны арены вывели мужчину из зала.
«Клипперс» обыграли «Гризлис» в гостях – 141:132. Уэстбрук набрал 36 очков, обновив личный рекорд сезона.
Уэстбрук разрушал «Лейкерс» изнутри. Теперь его взяли разрушать «Клипперс»?
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