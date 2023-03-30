Илона Корстин: «Молодые судьи хорошо зарекомендовали себя и будут привлекаться к матчам плей-офф»

Теги Илона Корстин судьи Единая лига ВТБ Баскетбол

Генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин отметила прогресс в качестве судейства в этом сезоне и появление молодых арбитров, которые будут привлекаться к матчам плей-офф.

«Лига системно подходит к вопросу улучшения качества судейства в чемпионате. Регулярно организовываются семинары, проводится анализ матчей по ходу сезона, созданы оперативные рабочие группы по данному вопросу.

Прогресс виден: если год назад нам не хватало квалифицированных российских арбитров для обслуживания матчей чемпионата, то в этом сезоне у нас уже появились новые лица – молодые российские судьи, которые работают на достаточно высоком уровне, хорошо зарекомендовали себя и будут привлекаться к матчам плей-офф», – цитирует Илону Корстин официальный сайт лиги.

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