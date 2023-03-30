Единая лига ВТБ провела совещания с судьями и главными тренерами накануне плей-офф

Теги судьи Единая лига ВТБ Баскетбол

27 марта и 28 марта в преддверии плей-офф Единая лига ВТБ провела рабочие совещания, посвященные критериям судейства.

Участниками совещаний стали руководитель судейского департамента Николаос Пицилкас, менеджмент Лиги ВТБ, судьи и комиссары, отобранные для судейства матчей плей-офф, а также главные тренеры команд.

Главными целями совещаний стали объяснение и установление единого понимания критериев фола, трактовки контакта как правильного, так и неправильного, а также определение неспортивного фола. Особое внимание было уделено необходимости коммуникации между судьями, игроками и тренерами.

Участники совещаний детально разобрали различные эпизоды в матчей Лиги ВТБ и установочные материалы ФИБА.

«В течение сезона Лига постоянно проводит работу с судьями, анализируя их работу и разбирая различные эпизоды, проводит онлайн-конференции раз в 2 недели. Было очень важно перед решающей стадией чемпионата провести такое совещание и с тренерами команд, услышать их мнение, дать ответы на интересующие их вопросы, чтобы было единой понимание критериев», – отметил Николаос Пицилкас.

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