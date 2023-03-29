Зоран Лукич: «Рад, что раскрываем игроков, но постоянные изменения в составе — это наше проклятье»

Теги Дмитрий Хвостов БК Пари Нижний Новгород Зоран Лукич Единая лига ВТБ Максим Салаш Баскетбол

Главный тренер «Нижнего Новгорода» Зоран Лукич в интервью тележурналу «Вид сверху» рассказал, что ему каждый раз перед сезоном приходится собирать команду заново.

«Каждый год теряем несколько ключевых игроков. Создание нового состава — тяжелый долгий процесс. Я рад за ребят, которые раскрываются у нас и идут на повышение, подписывают хорошие контракты. Но для клуба это проблема.

Попробуйте зимой поехать на летней резине — будете буксовать. Так и в случае с обновлением состава — на старте следующего сезона ты потеряешь определенное время. Но через это нужно пройти, сохранить терпение.

Недавно общался с Максимом Салашем. Какому количеству клубов он был интересен год назад? А сейчас Макс явно попал на радары больших клубов. То же самое касается Дмитрия Хвостова. После травм его списали, но сейчас он, как мне кажется, показывает лучший баскетбол в своей карьере.

Рад, что раскрываем игроков, но постоянные изменения в составе — это наше проклятье. И вряд ли картина изменится в ближайшее время», – сказал Лукич.

Кубок России – топ! Заполненные трибуны на «Финале четырех» в Питере, шоу на Сибур Арене и новый чемпион

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий