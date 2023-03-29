Зоран Лукич: «Рад, что раскрываем игроков, но постоянные изменения в составе — это наше проклятье»

Главный тренер «Нижнего Новгорода» в интервью тележурналу «Вид сверху» рассказал, что ему каждый раз перед сезоном приходится собирать команду заново.

«Каждый год теряем несколько ключевых игроков. Создание нового состава — тяжелый долгий процесс. Я рад за ребят, которые раскрываются у нас и идут на повышение, подписывают хорошие контракты. Но для клуба это проблема.

Попробуйте зимой поехать на летней резине — будете буксовать. Так и в случае с обновлением состава — на старте следующего сезона ты потеряешь определенное время. Но через это нужно пройти, сохранить терпение.

Недавно общался с Максимом Салашем. Какому количеству клубов он был интересен год назад? А сейчас явно попал на радары больших клубов. То же самое касается . После травм его списали, но сейчас он, как мне кажется, показывает лучший баскетбол в своей карьере.

Рад, что раскрываем игроков, но постоянные изменения в составе — это наше проклятье. И вряд ли картина изменится в ближайшее время», – сказал Лукич.

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