Деандре Эйтон близок к возвращению в строй после травмы бедра
Центровой «Финикса» Деандре Эйтон близок к возвращению в состав после травмы бедра.
Эйтон, скорее всего, сыграет в матче с «Ютой» в понедельник.
Деандре пропустил четыре последние встречи из-за повреждения. Результат «Санз» на этом отрезке – 1-3.
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