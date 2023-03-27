Деандре Эйтон близок к возвращению в строй после травмы бедра

Центровой « » близок к возвращению в состав после травмы бедра.

Эйтон, скорее всего, сыграет в матче с «Ютой» в понедельник.

Деандре пропустил четыре последние встречи из-за повреждения. Результат «Санз» на этом отрезке – 1-3.

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