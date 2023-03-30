Кевин Дюрэнт: «Рад, что вернулся»

Теги Миннесота Финикс НБА Кевин Дюрэнт Баскетбол

Форвард «Финикса» Кевин Дюрэнт не переживает по поводу не самого удачного возвращения в строй – 16 очков и 5 из 18 с игры в матче против «Миннесоты» (107:100).

«Мы пережили этот тяжелый период.

Сегодня с трудом заснул. Не мог перестать думать о предстоящем матче. Бывает, что с таким нетерпением ждешь игры, потом выходишь, начинаешь спешить и вести себя нехарактерно.

Рад, что вернулся. Рад, что снова могу играть и находиться рядом с командой», – сказал Дюрэнт.

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