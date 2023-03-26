Матч «Црвены Звезды» в Адриатической лиге отложен из-за проблем со здоровьем в команде

лига объявила, что воскресный матч между « » и « » отложен из-за «сложной ситуации со здоровьем» в белградской команде.

Клуб не уточнил точную причину запроса на перенос встречи.

Примечательно, что главный тренер команды Душко Иванович успел в субботу дать предматчевое интервью, прокомментировав состав соперника и его стиль игры.

В среду у «Црвены Звезды» запланирован матч против «Валенсии» в рамках Евролиги.

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