Неманя Недович: «Постараемся сделать оставшиеся матчи роскошными для болельщиков»

Разыгрывающий « » рассказал, что команда рассчитывает побороться за попадание в плей-офф Евролиги после домашней победы над «Басконией» (74:63).

«Концентрация была на высоте. Мы хорошо защищались и позволили лучшему нападению Евролиги набрать лишь 63 очка. Ищем мотивацию в том, что осталось еще четыре игры. Что ж, пусть это будет первая победа в серии из пяти. Это моя мотивация, мы показали, что можем разруливать ситуацию помощью обороны, что нам не обязательно иметь отличную игру в нападении, чтобы побеждать.

Мы показали, в каком направлении нам нужно двигаться. Разрывать оборону, знать свои роли в нападении. Сегодня мы были дисциплинированы, понимали, кто что должен делать. У нас были встречи, мы общались между собой. Мы должны продолжать в том же духе. Мы постараемся сделать оставшиеся матчи роскошными для болельщиков», – поделился Недович.

«Црвена Звезда» идет 14-й в с результатом 13-17. До 8-го места – 2,5 победы.

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