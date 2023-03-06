Юдонис Хаслем подтвердил, что завершит карьеру после сезона-22/23
Форвард «Майами» Юдонис Хаслем подтвердил, что завершит игровую карьеру после сезона-22/23.
«Я завершу независимо от того, что случится в этом сезоне. Наступил момент, когда этим парням нужен чей-то другой голос в раздевалке», – заявил Хаслем.
42-летний Хаслем играет за «Хит» с 2003 года.
Первоначально о плане завершить карьеру в 2023 году Юдонис объявил в минувшем августе.
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