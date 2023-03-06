Юдонис Хаслем подтвердил, что завершит карьеру после сезона-22/23

Теги Майами НБА Юдонис Хаслем Баскетбол

Форвард «Майами» Юдонис Хаслем подтвердил, что завершит игровую карьеру после сезона-22/23.

«Я завершу независимо от того, что случится в этом сезоне. Наступил момент, когда этим парням нужен чей-то другой голос в раздевалке», – заявил Хаслем.

42-летний Хаслем играет за «Хит» с 2003 года.

Первоначально о плане завершить карьеру в 2023 году Юдонис объявил в минувшем августе.

В НБА провозгласили эру равенства. А точно ли сразу 10 клубов претендуют на титул?

Материалы по теме

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Собака хаски в маске
Лав что нибудь скажет, в конце концов,лига постоянно пополняется, и тут дед сидит, молодежь поучает. Речи вумные, треки ставит 50 cent и прочих олдскульных Nas и Vanila Ice
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алексей Ильин
да блин, го до 50, немного ж осталось
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Dilshod Nadyrov
Уже который сезон обещает ))). Ему 300 лет было когда Леброн в Майями переходил. Сейчас Леброну уже под 300 лет, а Хаслем все еще пылит )
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий