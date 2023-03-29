Шакил О’Нил о рекорде Леброна по очкам: «В тот момент я испытал профессиональную зависть»

Теги Леброн Джеймс Лейкерс Шакил О′Нил НБА Карим Абдул-Джаббар Баскетбол

Член Зала славы, легенда НБА Шакил О’Нил признался, что испытал зависть, когда форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс обошел Карима Абдул-Джаббара по набранным очкам и стал рекордсменом лиги.

«Я не скрываю этого. В тот момент испытал профессиональную зависть. Мне бы хотелось, чтобы это сделал я. Знаю, что подумал бы тот момент. «Я самый великий».

Я знаю Брона. Он очень милый, скромный парень, командный игрок. Этим можно только гордиться... Но мне кажется, это приятно, когда тебя обсуждают как претендента на звание величайшего игрока», – заявил О’Нил.

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7 комментариев

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blooooomka
Ответ NikolayOss
А лучше Стоктона.
Как вариант, но эти двое ближе по возрасту
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NikolayOss
Ответ blooooomka
Я б хотел посмотреть как бы Шак доминировал в команде с тру пг типа нэша, кида( взял в пример людей примерно одного возраста), вот там могла быть результативность и под 30, если не больше)
А лучше Стоктона.
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blooooomka
Ответ Айрат Ситдиков
Если бы, да кабы, но Шак имел все шансы, чтобы побить рекорд, но с таким отношением это было невозможно)
Я б хотел посмотреть как бы Шак доминировал в команде с тру пг типа нэша, кида( взял в пример людей примерно одного возраста), вот там могла быть результативность и под 30, если не больше)
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Xell
Был бы дисциплинирован как Данкан, побил бы.
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blooooomka
Ответ Айрат Ситдиков
Если бы, да кабы, но Шак имел все шансы, чтобы побить рекорд, но с таким отношением это было невозможно)
Да ну, результативность 23.7 средняя, ну пусть, если б не был раздолбаем было б 25-26, игр то он сыграл 1207, травмы... Все шло к этому огромная масса, на самом деле ему ещё и повезло, что с такой комплекцией сыграл даже больше 1000 игр. В плане профессионализма по отношению к дисциплине, там у шака полный провал. Но средняя результативность в случае соблюдений всех нюансов должна была быть 25 минимум
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Айрат Ситдиков
Если бы, да кабы, но Шак имел все шансы, чтобы побить рекорд, но с таким отношением это было невозможно)
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Maturmalai
Слова настоящего мужика и победителя. Хоть я особо и не любил Шака в бытность его игроком, величие его духа и характера оспаривать невозможно. Его примеру должен следовать каждый кавалер.
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