Член Зала славы, легенда НБА Шакил О’Нил признался, что испытал зависть, когда форвард « » обошел по набранным очкам и стал рекордсменом лиги.

«Я не скрываю этого. В тот момент испытал профессиональную зависть. Мне бы хотелось, чтобы это сделал я. Знаю, что подумал бы тот момент. «Я самый великий».

Я знаю Брона. Он очень милый, скромный парень, командный игрок. Этим можно только гордиться... Но мне кажется, это приятно, когда тебя обсуждают как претендента на звание величайшего игрока», – заявил О’Нил.

Диллон Брукс позиционирует себя главным злодеем НБА. Но без командных успехов он кажется клоуном