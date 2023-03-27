«За океаном у тебя будет собственная сцена. Приезжай в Австралию, если хочешь играть в баскетбол». Лавар Болл посоветовал Бронни Джеймсу поехать в НБЛ вместо колледжа

Теги Шарлотт Леброн Джеймс НБА Лонзо Болл Лавар Болл Ламело Болл Бронни Джеймс Баскетбол

Лавар Болл, отец разыгрывающих «Чикаго» и «Шарлотт» Лонзо и Ламело Болла, посоветовал Бронни Джеймсу, сыну 4-кратного чемпиона НБА Леброна Джеймса, поехать в Австралию для игры в НБЛ, вместо поступления в колледж в США.

«Все эти игроки в колледже пытаются показать себя. За океаном у тебя будет собственная сцена. Люди хотят его видеть, Бронни заполнит трибуны.

Произойдут две вещи. Ты молод и находишься в таком положении, когда твоц отец на вершине. Многие люди придут и скажут: «Да, что-то он не похож на него». Другая половина захочет поддержать тебя. Так что зал будет переполнен.

Здесь лучше, потому что ты играешь против взрослых мужиков и получаешь деньги. Приезжай в Австралию, если ты хочешь играть в баскетбол и ты действительно из тех «эй, почему я сижу в классе и пытаюсь сдать тест по химии?» – сказал Лавар.

Ламело Болл провел один сезон в НБЛ, набирая 17 очков, 7,6 подбора и 6,8 передачи за 31,3 минуты игрового времени.

Ого, Леброн Джеймс вышел со скамейки запасных – всего во второй раз в карьере!

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