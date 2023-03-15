Звездный форвард « » выразил надежду, что из всех возможных вариантов продолжения карьеры после школы выберет университетский баскетбол.

«Надеюсь, Бронни сыграет в NCAA, мне бы хотелось увидеть его в составе одного из университетов. Надеюсь, он пойдет именно по этому пути. Хочется последить за ним в реальном времени, хочется видеть, как Бронни играет в баскетбол.

Интересно узнать, что он может, следить за его карьерой», – заявил Дюрэнт.

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