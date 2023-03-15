Кевин Дюрэнт: «Надеюсь, Бронни сыграет в NCAA. Хочется последить за ним в реальном времени»
Звездный форвард «Финикса» Кевин Дюрэнт выразил надежду, что Бронни Джеймс из всех возможных вариантов продолжения карьеры после школы выберет университетский баскетбол.
«Надеюсь, Бронни сыграет в NCAA, мне бы хотелось увидеть его в составе одного из университетов. Надеюсь, он пойдет именно по этому пути. Хочется последить за ним в реальном времени, хочется видеть, как Бронни играет в баскетбол.
Интересно узнать, что он может, следить за его карьерой», – заявил Дюрэнт.
18-летний сын Леброна Джеймс сможет выставить свою кандидатуру на драфт НБА в 2024 году.
Грандиозный (и очень смешной) скандал в Штатах: команда девочек победила в турнире мальчиков, но трофей им так и не вручили
2 комментария