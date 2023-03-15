Кевин Дюрэнт: «Надеюсь, Бронни сыграет в NCAA. Хочется последить за ним в реальном времени»

Теги Леброн Джеймс Финикс НБА NCAA Кевин Дюрэнт Бронни Джеймс Баскетбол

Звездный форвард «Финикса» Кевин Дюрэнт выразил надежду, что Бронни Джеймс из всех возможных вариантов продолжения карьеры после школы выберет университетский баскетбол.

«Надеюсь, Бронни сыграет в NCAA, мне бы хотелось увидеть его в составе одного из университетов. Надеюсь, он пойдет именно по этому пути. Хочется последить за ним в реальном времени, хочется видеть, как Бронни играет в баскетбол.

Интересно узнать, что он может, следить за его карьерой», – заявил Дюрэнт.

18-летний сын Леброна Джеймс сможет выставить свою кандидатуру на драфт НБА в 2024 году.

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2 комментария

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armageddon123456
Ответ askarik1992
Его папаша в 18 уже лигу разрывали... А он в 19 в колледже только пылить будет.. И в НБА попадет уже в 20 лет
В 18 лет Леброну до разрыва лиги оставалось еще года 3, даже 4. В 18 он был просто одаренный, талантливый, атлетичный, и просто правильно сформировавшийся баскетболист, готовый для игры в НБА
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askarik1992
Его папаша в 18 уже лигу разрывали... А он в 19 в колледже только пылить будет.. И в НБА попадет уже в 20 лет
0
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