Антон Квитковских: «У нас есть шанс подняться на четвертую строчку. Все зависит только от нас самих»

Форвард «Локомотива-Кубань» отметил, что команда должна показать свой максимум, чтобы обыграть и занять 4-е место в регулярном чемпионате Лиги ВТБ.

– Я на 100% уверен, что матч не будет легким ни для нас, ни для ЦСКА. Обе команды готовятся к плей-офф, и нужно показывать свой максимум. У нас есть шанс подняться на четвертую строчку. Здорово, что после того, как МБА обыграл «Пари НН», все уже зависит только от нас самих. Каждый из нас завтра должен показать свой максимум.

За счет каких качеств «Локо» может победить ЦСКА?

– В последнем матче против УНИКСа играли командно, достаточно много забили после передач. Очень хорошая была защита, друг другу помогали, следовали тренерскому плану на игру. Нужно продолжать в том же духе, и, я думаю, успех не заставит себя ждать.

Сложно ли психологически настраиваться на такого соперника, как ЦСКА?

– Я думаю, нет. Все прекрасно знают, чего от армейцев ожидать. Они очень хорошо играют командно, делают много передач, хорошо забивают. Поэтому нам нужно просто выкладываться по полной. Здесь даже не нужна никакая мотивация, потому что это ЦСКА. Против них ты всегда готов играть.

Кто, по-твоему мнению, в составе ЦСКА опаснее всех?

– Можно выделить нескольких игроков, но в целом – это вся команда, и они очень хорошо умеют играть именно командно. Индивидуально очень сильны Каспер Уэйр, Алексей Швед (если он восстановился после травмы), Никола Милутинов – под кольцом. Ну и все ребята у них с броском, с каждым нужно держать ухо востро.

В случае победы « » обойдет «Нижний Новгород» в борьбе за 4-е место в таблице и получит преимущество домашней площадки в первом раунде плей-офф.

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