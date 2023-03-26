Определились все участники плей-офф Единой лиги ВТБ в сезоне-2022/23

26 марта состоялись последние матчи регулярного чемпионата Единой Лиги ВТБ сезона-2022/23.

Команды, занявшие с 1 по 8 места, вышли в плей-офф. Сформированы следующие пары четвертьфинальных серий:

(1) – « » (8)

(2) – «Парма»(7)

» (3) – МБА (6)

«Нижний Новгород» (4) – «Локомотив-Кубань» (5)

Четвертьфинальные серии пройдут до 3 побед. Плей-офф стартует 31 марта и закончится не позднее 22 мая.

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