Определились все участники плей-офф Единой лиги ВТБ в сезоне-2022/23
26 марта состоялись последние матчи регулярного чемпионата Единой Лиги ВТБ сезона-2022/23.
Команды, занявшие с 1 по 8 места, вышли в плей-офф. Сформированы следующие пары четвертьфинальных серий:
УНИКС (2) – «Парма»(7)
«Зенит» (3) – МБА (6)
«Нижний Новгород» (4) – «Локомотив-Кубань» (5)
Четвертьфинальные серии пройдут до 3 побед. Плей-офф стартует 31 марта и закончится не позднее 22 мая.
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Ладно, если в таблице неправильно места у команд с одинаковым количество побед и поражений, но как получилось, что у Пармы 16 побед, а у Автодора и МБА по 15, но в итоге Парма играет не с Зенитом, а с Униксом. В общем, запутали своей таблицей)