Определились все участники плей-офф Единой лиги ВТБ в сезоне-2022/23

Теги ЦСКА УНИКС Локомотив-Кубань Зенит Автодор БК Пари Нижний Новгород Единая лига ВТБ Парма-Пари МБА Баскетбол

26 марта состоялись последние матчи регулярного чемпионата Единой Лиги ВТБ сезона-2022/23.

Команды, занявшие с 1 по 8 места, вышли в плей-офф. Сформированы следующие пары четвертьфинальных серий:

ЦСКА (1) – «Автодор» (8)

УНИКС (2) – «Парма»(7)

«Зенит» (3) – МБА (6)

«Нижний Новгород» (4) – «Локомотив-Кубань» (5)

Четвертьфинальные серии пройдут до 3 побед. Плей-офф стартует 31 марта и закончится не позднее 22 мая.

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3 комментария

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xamer 9
Интересно, что в таблице на сайте спортса и в новости есть несоответствия: в таблице Автодор занял 7 место( в новости 8 место), Парма - 6 место(7), МБА - 8 место(6), НН - 5 место(4), Локо - 4 место(5).
Ладно, если в таблице неправильно места у команд с одинаковым количество побед и поражений, но как получилось, что у Пармы 16 побед, а у Автодора и МБА по 15, но в итоге Парма играет не с Зенитом, а с Униксом. В общем, запутали своей таблицей)
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Александр Сачков
Три полуфиналиста понятны, в четвёртом поставлю на Нижний, у них состав постабильней.
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Александр Кудрявцев
Будем смотреть ✌️✌️✌️
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