Пол Джордж получил травму колена в матче с «Оклахомой»
Звездный форвард «Клипперс» Пол Джордж получил травму правого колена в четвертой четверти матча с «Оклахомой» (100:101).
Джордж выпрыгнул за подбором, после чего в воздухе столкнулся коленями с Лугенцом Дортом, а затем неудачно приземлился на правую ногу.
Пол несколько минут пролежал на паркете, а затем отправился в раздевалку с посторонней помощью.
Джордж в среду набрал 8 очков, 7 подборов и 5 передач.
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