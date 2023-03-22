Пол Джордж получил травму колена в матче с «Оклахомой»

Теги травмы Клипперс НБА видео Оклахома-Сити Пол Джордж Лугенц Дорт Баскетбол

Звездный форвард «Клипперс» Пол Джордж получил травму правого колена в четвертой четверти матча с «Оклахомой» (100:101).

Джордж выпрыгнул за подбором, после чего в воздухе столкнулся коленями с Лугенцом Дортом, а затем неудачно приземлился на правую ногу.

Пол несколько минут пролежал на паркете, а затем отправился в раздевалку с посторонней помощью.

Джордж в среду набрал 8 очков, 7 подборов и 5 передач.

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11 комментариев

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Айрат Ситдиков
Два Травмата две главные звезды. Ничего нового у клипперс, короче
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гилберт
Ну вот, кто теперь Кавая будить будет.
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BuTaJIbKa
да уж... смотрел в прямом эфире - жёстко выглядело. И морально добило команду
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Алексей Целищев
Пол 18 очков набрал.
+1
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Илья Попов
Звездный форвард - это новое амплуа какое-то?
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Максим Максимов
Ляяяяя жесть
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бредихин
шанс доказывать для вестбрука
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ВинниПох
блин, это как у Янниса тогда. Но он мутант, чуть ли не на следующий матч вышел. С Жорой так вряд ли будет, в любом случае скорейшего выздоровления.
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Борчуган
Печально. Только обороты стали набирать и вот опять(
+6
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headmaster
Плей-офф скоро, по традиции у Клипперс должен кто-то сломаться
+4
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Daishi
Здоровья Жоржику! Отличный матч проводил с парой шикардосных данков.. Если вылетел надолго, пожалуй, катастрофа и крест на успешном сезоне для Парусов.
+3
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