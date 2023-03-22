Звездный форвард «Клипперс» получил травму правого колена в четвертой четверти матча с «Оклахомой» (100:101).

Джордж выпрыгнул за подбором, после чего в воздухе столкнулся коленями с , а затем неудачно приземлился на правую ногу.

Пол несколько минут пролежал на паркете, а затем отправился в раздевалку с посторонней помощью.

Джордж в среду набрал 8 очков, 7 подборов и 5 передач.

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