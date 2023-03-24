Тайрон Лю о степени серьезности травмы Джорджа: «Все прошло по лучшему для нас сценарию»
Звездный форвард «Клипперс» Пол Джордж получил растяжение связки правого колена и будет повторно обследован через 2-3 недели.
По словам главного тренера «Клипперс» Тайрона Лю, в клубе опасались, что Джордж получил серьезную травму, поставленный диагноз вызвал у калифорнийцев облегчение.
«Сам Пол немного разочарован, что понятно. Но я бы сказал, что все прошло по лучшему для нас сценарию, ожидания были не самые хорошие. Мы понимали, что все может быть серьезно. Теперь ждем повторный осмотр через две или три недели», – сказал Лю.
Джордж травмировал колено, неудачно приземлившись после столкновения с форвардом «Оклахомы» Лугенцом Дортом во время борьбы за подбор. Инцидент произошел в четвертой четверти матча с «Тандер» (100:101).
Ожидается, что Джордж пропустит оставшуюся часть регулярного чемпионата. Сроки его возвращения в плей-офф станут известны после повторного осмотра.
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