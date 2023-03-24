Тайрон Лю о степени серьезности травмы Джорджа: «Все прошло по лучшему для нас сценарию»

Теги травмы Тайрон Лю Клипперс НБА Пол Джордж Баскетбол

Звездный форвард «Клипперс» Пол Джордж получил растяжение связки правого колена и будет повторно обследован через 2-3 недели.

По словам главного тренера «Клипперс» Тайрона Лю, в клубе опасались, что Джордж получил серьезную травму, поставленный диагноз вызвал у калифорнийцев облегчение.

«Сам Пол немного разочарован, что понятно. Но я бы сказал, что все прошло по лучшему для нас сценарию, ожидания были не самые хорошие. Мы понимали, что все может быть серьезно. Теперь ждем повторный осмотр через две или три недели», – сказал Лю.

Джордж травмировал колено, неудачно приземлившись после столкновения с форвардом «Оклахомы» Лугенцом Дортом во время борьбы за подбор. Инцидент произошел в четвертой четверти матча с «Тандер» (100:101).

Ожидается, что Джордж пропустит оставшуюся часть регулярного чемпионата. Сроки его возвращения в плей-офф станут известны после повторного осмотра.

«Если бы упала ядерная бомба, уцелели бы только тараканы и Дэвид Фэлк». Агент Майкла Джордана изменил спорт не меньше самого Джордана

Вуди Харрельсон – легенда баскетбола. Четыре фильма, дуэли с Бобом Ланиром и Профессором, два данка

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий