Звездный форвард « » получил растяжение связки правого колена и будет повторно обследован через 2-3 недели.

По словам главного тренера «Клипперс» , в клубе опасались, что Джордж получил серьезную травму, поставленный диагноз вызвал у калифорнийцев облегчение.

«Сам Пол немного разочарован, что понятно. Но я бы сказал, что все прошло по лучшему для нас сценарию, ожидания были не самые хорошие. Мы понимали, что все может быть серьезно. Теперь ждем повторный осмотр через две или три недели», – сказал Лю.

Джордж травмировал колено, неудачно приземлившись после столкновения с форвардом «Оклахомы» Лугенцом Дортом во время борьбы за подбор. Инцидент произошел в четвертой четверти матча с «Тандер» (100:101).

Ожидается, что Джордж пропустит оставшуюся часть регулярного чемпионата. Сроки его возвращения в плей-офф станут известны после повторного осмотра.

«Если бы упала ядерная бомба, уцелели бы только тараканы и Дэвид Фэлк». Агент Майкла Джордана изменил спорт не меньше самого Джордана

Вуди Харрельсон – легенда баскетбола. Четыре фильма, дуэли с Бобом Ланиром и Профессором, два данка