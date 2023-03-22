Пол Джордж пропустит как минимум 2 недели из-за растяжения связки колена

Звездный форвард «Клипперс» получил растяжение связки правого колена и будет повторно обследован через 2-3 недели, сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.

Джордж травмировал колено, неудачно приземлившись после столкновения с форвардом «Оклахомы» Лугенцом Дортом во время борьбы за подбор. Инцидент произошел в четвертой четверти матча с «Тандер» (100:101).

Ожидается, что Джордж пропустит оставшуюся часть регулярного чемпионата. Сроки его возвращения в плей-офф станут известны после повторного осмотра.

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