Пол Джордж пропустит как минимум 2 недели из-за растяжения связки колена
Звездный форвард «Клипперс» Пол Джордж получил растяжение связки правого колена и будет повторно обследован через 2-3 недели, сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.
Джордж травмировал колено, неудачно приземлившись после столкновения с форвардом «Оклахомы» Лугенцом Дортом во время борьбы за подбор. Инцидент произошел в четвертой четверти матча с «Тандер» (100:101).
Ожидается, что Джордж пропустит оставшуюся часть регулярного чемпионата. Сроки его возвращения в плей-офф станут известны после повторного осмотра.
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