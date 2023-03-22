Пол Джордж пропустит как минимум 2 недели из-за растяжения связки колена

Теги травмы Клипперс НБА Пол Джордж Баскетбол

Звездный форвард «Клипперс» Пол Джордж получил растяжение связки правого колена и будет повторно обследован через 2-3 недели, сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.

Джордж травмировал колено, неудачно приземлившись после столкновения с форвардом «Оклахомы» Лугенцом Дортом во время борьбы за подбор. Инцидент произошел в четвертой четверти матча с «Тандер» (100:101).

Ожидается, что Джордж пропустит оставшуюся часть регулярного чемпионата. Сроки его возвращения в плей-офф станут известны после повторного осмотра.

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8 комментариев

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lecter666999
Ответ Rick Sorkin
Ван Дейк (футболист Ливерпуля) в похожей ситуации кресты порвал, а он годы без травм играл
Кресты бы сразу выявили. И новость ещё утром была
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michaeli
Ответ lecter666999
Так там ясно, что растяжение, а не кресты. Но сезон возможно для лак окончен, в 1 раунде (если туда ещё попадут) вылетят
Они в плей ин могут упасть с лоад менеджментом Кавая и вылететь ещё до ПО
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Rick Sorkin
Ответ lecter666999
Так там ясно, что растяжение, а не кресты. Но сезон возможно для лак окончен, в 1 раунде (если туда ещё попадут) вылетят
Ван Дейк (футболист Ливерпуля) в похожей ситуации кресты порвал, а он годы без травм играл
0
0
0
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priz
Бл@ха-муха, ПЖ первый в моем списке игрок, кто должен получить перстень (заслуженный еще в Индиане), но которому хронически не везет с травмами. А так, он и есть классическое олицетворение баскетболиста - высокий, ловкий, мастеровитый и иногда немного бесшабашный - очень зрелищный игрок ,когда все у него в порядке.
+1
-1
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lecter666999
Ответ Rick Sorkin
Вау. Вероятно, лучший исход из возможных
Так там ясно, что растяжение, а не кресты. Но сезон возможно для лак окончен, в 1 раунде (если туда ещё попадут) вылетят
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-2
-2
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Алексей Иванов
На месяц точно попал короче.
+3
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+3
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Rick Sorkin
Вау. Вероятно, лучший исход из возможных
+13
0
+13
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Антон Антнов
Ну и слава богу.
+8
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+8
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