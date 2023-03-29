Чарльз Баркли близок к заключению сделки с CNN. Он станет соведущим часовой программы в праймтайм

Теги светская хроника НБА телевидение Чарльз Баркли Баскетбол

Член Зала славы, легенда НБА Чарльз Баркли близок к заключению сделки с телеканалом CNN. Он станет соведущим еженедельной часовой программы в праймтайм.

Баркли объединит усилия с Гейл Кинг, которая ведет флагманскую утреннюю программу на CBS News.

После завершения карьеры Баркли сделал успешную карьеру медийного деятеля.

Он работает на канале TNT в программе Inside the NBA вместе с Шакилом О’Нилом, Кенни Смитом и Эрни Джонсоном в качестве студийного эксперта по освещению НБА.

За это Баркли получил четыре награды Sports Emmy Awards.

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1 комментарий

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Analjinn
Надеюсь не помешает их с Шаком совместному перфомансу.
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+2
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