Чарльз Баркли близок к заключению сделки с CNN. Он станет соведущим часовой программы в праймтайм
Член Зала славы, легенда НБА Чарльз Баркли близок к заключению сделки с телеканалом CNN. Он станет соведущим еженедельной часовой программы в праймтайм.
Баркли объединит усилия с Гейл Кинг, которая ведет флагманскую утреннюю программу на CBS News.
После завершения карьеры Баркли сделал успешную карьеру медийного деятеля.
Он работает на канале TNT в программе Inside the NBA вместе с Шакилом О’Нилом, Кенни Смитом и Эрни Джонсоном в качестве студийного эксперта по освещению НБА.
За это Баркли получил четыре награды Sports Emmy Awards.
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