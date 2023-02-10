CNN предлагает Чарльзу Баркли новостное шоу в прайм-тайм

Теги НБА телевидение Чарльз Баркли Баскетбол

CNN продолжает вести переговоры с бывшей звездой НБА, ныне телеведущим TNT Чарльзом Баркли.

Телеканал предлагает члену Зала славы новостное шоу в прайм-тайм, сообщает Puck News со ссылкой на два источника, знакомых с ситуацией. По задумке авторов шоу, Баркли будет брать интервью у знаменитостей, журналистов и других гостей, обсуждая с ними главные темы дня.

Ранее Баркли заявлял, что планирует уйти на пенсию после окончания действующего контракта с телевизионной компанией Turner Sports. По словам Turner Sports, контракт Баркли и его партнеров по «Inside the NBA» Эрни Джонсона, Кенни Смита и Шакила О’Нила, подписанный в 2015 году, рассчитан до сезона-24/25.

Однажды Чарльз Баркли плюнул на 8-летнюю девочку во время игры. Это полностью изменило его отношение к жизни

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8 комментариев

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Be1983kot18leta@gmail.com
Ответ Ivan Kuzmenyuk
CNN как смотрели демократы, так и смотрят. И всегда будут. А реднеки соответственно Fox.
Реднеки смотрят в барах в бутылку пива на выходных,а в 5 утра они едут на посевную .
Fox это такая же помойка как и CNN за исключением Таккера и ещё пары человек.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Be1983kot18leta@gmail.com
Ответ vzi
У CNN своя публика. У других каналов своя. Если бы их никто не смотрел, они бы разорились и прекратили существование как медиа.
CNN растерял всех за время ковидобесия и многочисленных скандалов среди руководства Сейчас их смотрит меньше 30% и то половина наверное узнать погоду или про очередное землетрясение в Турции
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ivan Kuzmenyuk
Ответ Be1983kot18leta@gmail.com
Только если он возьмёт интервью у Моники Левински .Эту помойку CNN уже полтора- два года никто не смотрит
CNN как смотрели демократы, так и смотрят. И всегда будут. А реднеки соответственно Fox.
0
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
vzi
Ответ noke
Баркли уже примерно лет десять говорит, что уйдёт на пенсию по закрытию текущего контракта. Обычно активно начинает это говорить перед началом переговоров о новом.
О! Скотти на аватарке! )
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
vzi
Ответ Be1983kot18leta@gmail.com
Только если он возьмёт интервью у Моники Левински .Эту помойку CNN уже полтора- два года никто не смотрит
У CNN своя публика. У других каналов своя. Если бы их никто не смотрел, они бы разорились и прекратили существование как медиа.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Be1983kot18leta@gmail.com
Ответ vzi
Чак классный!
Только если он возьмёт интервью у Моники Левински .Эту помойку CNN уже полтора- два года никто не смотрит
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
noke
Баркли уже примерно лет десять говорит, что уйдёт на пенсию по закрытию текущего контракта. Обычно активно начинает это говорить перед началом переговоров о новом.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
vzi
Чак классный!
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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