CNN предлагает Чарльзу Баркли новостное шоу в прайм-тайм

CNN продолжает вести переговоры с бывшей звездой , ныне телеведущим TNT Чарльзом Баркли.

Телеканал предлагает члену Зала славы новостное шоу в прайм-тайм, сообщает Puck News со ссылкой на два источника, знакомых с ситуацией. По задумке авторов шоу, Баркли будет брать интервью у знаменитостей, журналистов и других гостей, обсуждая с ними главные темы дня.

Ранее Баркли заявлял, что планирует уйти на пенсию после окончания действующего контракта с телевизионной компанией Turner Sports. По словам Turner Sports, контракт Баркли и его партнеров по «Inside the NBA» Эрни Джонсона, Кенни Смита и Шакила О’Нила, подписанный в 2015 году, рассчитан до сезона-24/25.

Однажды Чарльз Баркли плюнул на 8-летнюю девочку во время игры. Это полностью изменило его отношение к жизни