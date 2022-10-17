TNT продлил контракты с Эрни Джонсоном, Чарльзом Баркли, Кенни Смитом и Шакилом О’Нилом

Телеканал TNT подписал новые долгосрочные контракты с ведущими шоу «Inside the NBA» Эрни Джонсоном, , и ’Нилом.

Согласно сообщению The New York Post, Баркли согласился на новый 10-летний контракт на сумму от 100 до 200 миллионов долларов. Он может решить уйти с телевидения до окончания контракта.

По действующему контракту, в котором осталось три года, Баркли получает по 10 миллионов долларов за сезон. Текущий контракт телеведущего совпадает с соглашением TNT с НБА, срок действия которого истекает после сезона-2024/25.

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