«Уорриорз» провели матч с «Пеликанс» без Карри, Томпсона, Уиггинса и Грина
«Уорриорз» решили предоставить отдых ведущим игрокам в выездном матче с «Пеликанс» (83:128).
«Голден Стэйт» провел встречу без Стефена Карри, Клэя Томпсона, Эндрю Уиггинса и Дрэймонда Грина.
Для действующих чемпионов игра стала второй за два дня, в воскресенье «воины» победили в гостях «Хьюстон».
В понедельник самым результативным у «Голден Стэйт» стал Джордан Пул, набравший 26 очков.
«Уорриорз» с результатом 8-10 занимают 11-е место в Западной конференции.
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