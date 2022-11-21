Карри, Томпсон и Грин пропустят матч против «Пеликанс»

Теги Голден Стэйт Новый Орлеан НБА Стефен Карри Клэй Томпсон Дрэймонд Грин Эндрю Уиггинс Кевон Луни Баскетбол

«Голден Стэйт» проведет сегодняшний матч против «Нового Орлеана» без лидеров команды Стефена Карри, Клэя Томпсона и Дрэймонда Грина. Тренеры предоставили им отдых.

Участие в матче Эндрю Уиггинса (боли в стопе) и Кевона Луни (ушиб руки) находится под вопросом.

Луни участвовал в 128 матчах регулярного чемпионата подряд, это вторая по продолжительности серия в НБА.

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