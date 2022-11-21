Карри, Томпсон и Грин пропустят матч против «Пеликанс»

проведет сегодняшний матч против «Нового Орлеана» без лидеров команды , и . Тренеры предоставили им отдых.

Участие в матче (боли в стопе) и Кевона Луни (ушиб руки) находится под вопросом.

Луни участвовал в 128 матчах регулярного чемпионата подряд, это вторая по продолжительности серия в НБА.

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