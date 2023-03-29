« » принял решение не использовать суперзвезду в оставшейся части сезона.

Об этом сообщает инсайдер Bleacher Report Крис Хэйнс.

Разыгрывающий испытывает проблемы из-за повреждения икроножной мышцы. Не менее важным фактором называется и отсутствие турнирных перспектив у «Блэйзерс».

«Портленду» осталось провести 7 матчей в регулярном чемпионате НБА. Команда на 5 побед отстает от «Оклахомы», которая занимает последнее место, дающее право на участие в плей-ин.

Джордан Пул совсем плох. Похоже, его минуты скоро заметно сократятся