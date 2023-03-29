«Портленд» не будет использовать Дэмиана Лилларда в оставшихся матчах сезона (Крис Хэйнс)
«Портленд» принял решение не использовать суперзвезду Дэмиана Лилларда в оставшейся части сезона.
Об этом сообщает инсайдер Bleacher Report Крис Хэйнс.
Разыгрывающий испытывает проблемы из-за повреждения икроножной мышцы. Не менее важным фактором называется и отсутствие турнирных перспектив у «Блэйзерс».
«Портленду» осталось провести 7 матчей в регулярном чемпионате НБА. Команда на 5 побед отстает от «Оклахомы», которая занимает последнее место, дающее право на участие в плей-ин.
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