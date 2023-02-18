Представлен график с распределением результативности лидеров текущего сезона НБА по набранным очкам по отдельным четвертям.

Разыгрывающий « » (9,36 очка) лидирует в сезоне-22/23 по очкам в четвертых четвертях. Его одноклубник (11,68) первый по очкам в стартовых 12-минутках.

(9,57) из « » самый результативный во вторых четвертях, защитник «Оклахомы» Шэй Гилджес-Александер (10,23) – в третьих.

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