Кайри Ирвинг лидирует в сезоне НБА по очкам в четвертых четвертях
Представлен график с распределением результативности лидеров текущего сезона НБА по набранным очкам по отдельным четвертям.
Разыгрывающий «Далласа» Кайри Ирвинг (9,36 очка) лидирует в сезоне-22/23 по очкам в четвертых четвертях. Его одноклубник Лука Дончич (11,68) первый по очкам в стартовых 12-минутках.
Дэмиан Лиллард (9,57) из «Портленда» самый результативный во вторых четвертях, защитник «Оклахомы» Шэй Гилджес-Александер (10,23) – в третьих.
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