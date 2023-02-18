Кайри Ирвинг лидирует в сезоне НБА по очкам в четвертых четвертях

Теги Даллас Портленд НБА Оклахома-Сити Кайри Ирвинг Дэмиан Лиллард Лука Дончич Шэй Гилджес-Александер Баскетбол

Представлен график с распределением результативности лидеров текущего сезона НБА по набранным очкам по отдельным четвертям.

Разыгрывающий «Далласа» Кайри Ирвинг (9,36 очка) лидирует в сезоне-22/23 по очкам в четвертых четвертях. Его одноклубник Лука Дончич (11,68) первый по очкам в стартовых 12-минутках.

Дэмиан Лиллард (9,57) из «Портленда» самый результативный во вторых четвертях, защитник «Оклахомы» Шэй Гилджес-Александер (10,23) – в третьих.

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1 комментарий

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Stivi M.D.
Получается Леброн уступает лишь Ирвингу в решающем отрезке матча
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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