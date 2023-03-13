Дэмиан Лиллард пропустил встречу с «Пеликанс» из-за повреждения икроножной мышцы

Теги травмы Новый Орлеан Портленд НБА Дэмиан Лиллард Баскетбол

Лидер «Портленда» Дэмиан Лиллард вынужден был пропустить матч с «Новым Орлеаном» (110:127) в воскресенье из-за повреждения икроножной мышцы.

Перед игрой Лиллард находился в списке травмированных, но ожидалось, что он все же выйдет на площадку. Дэмиан принял участие в разминке, но клуб решил не рисковать и предоставить звездному игроку отдых.

Идущие на 13-м месте в конференции «Блэйзерс» (31-37) завершили выездное турне, восемь из предстоящих девяти матчей команда проведет дома.

Уэстбрук разрушал «Лейкерс» изнутри. Теперь его взяли разрушать «Клипперс»?

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий