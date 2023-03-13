Дэмиан Лиллард пропустил встречу с «Пеликанс» из-за повреждения икроножной мышцы

Лидер « » вынужден был пропустить матч с « » (110:127) в воскресенье из-за повреждения икроножной мышцы.

Перед игрой Лиллард находился в списке травмированных, но ожидалось, что он все же выйдет на площадку. Дэмиан принял участие в разминке, но клуб решил не рисковать и предоставить звездному игроку отдых.

Идущие на 13-м месте в конференции «Блэйзерс» (31-37) завершили выездное турне, восемь из предстоящих девяти матчей команда проведет дома.

Уэстбрук разрушал «Лейкерс» изнутри. Теперь его взяли разрушать «Клипперс»?