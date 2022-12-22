Зал славы баскетбола имени Джеймса Нейсмита представил длинный список кандидатов на включение в класс 2023 года.

Среди наиболее заметных кандидатов , , , , и женская олимпийская сборная США 1976 года.

Уэйд выиграл три чемпионских титула в составе «Майами», в 2006 году он стал MVP финальной серии.

Новицки отыграл 21 год в НБА, проведя все сезоны в «Далласе», который в 2011 году привел к первому в истории клуба чемпионству.

Газоль в 2009 и 2010 годах становился чемпионом вместе с «Лейкерс».

Под руководством Поповича «Сан-Антонио» пять раз выигрывал чемпионат, Грегг тренировал членов Зала славы Дэвида Робинсона, Тима Данкана и Ману Джинобили.

Паркер – 4-кратный чемпион НБА (2003, 2005, 2007 и 2014) в составе «Сперс» и самый ценный игрок финала лиги (2007).

Сборная США 1976 года участвовала в первом олимпийском турнире среди женских команд и заняла 2-е место.

Список финалистов на включение в Зал славы будет объявлен во время Звездного уикенда НБА 17 февраля. Окончательный список новых членов Зала славы представят 1 апреля во время «Финала четырех» NCAA.

Церемония принятия новых членов в Зал славы пройдет 12 августа в Спрингфилде, штат Массачусетс.

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