Уэйд, Новицки, Газоль, Попович и Паркер – в списке кандидатов на включение в Зал славы в 2023 году

Теги Дирк Новицки Пау Газоль Дуэйн Уэйд Тони Паркер Грегг Попович сборная США жен НБА Зал славы Баскетбол

Зал славы баскетбола имени Джеймса Нейсмита представил длинный список кандидатов на включение в класс 2023 года.

Среди наиболее заметных кандидатов Дуэйн Уэйд, Дирк Новицки, Пау Газоль, Грегг Попович, Тони Паркер и женская олимпийская сборная США 1976 года.

Уэйд выиграл три чемпионских титула в составе «Майами», в 2006 году он стал MVP финальной серии.

Новицки отыграл 21 год в НБА, проведя все сезоны в «Далласе», который в 2011 году привел к первому в истории клуба чемпионству.

Газоль в 2009 и 2010 годах становился чемпионом вместе с «Лейкерс».

Под руководством Поповича «Сан-Антонио» пять раз выигрывал чемпионат, Грегг тренировал членов Зала славы Дэвида Робинсона, Тима Данкана и Ману Джинобили.

Паркер – 4-кратный чемпион НБА (2003, 2005, 2007 и 2014) в составе «Сперс» и самый ценный игрок финала лиги (2007).

Сборная США 1976 года участвовала в первом олимпийском турнире среди женских команд и заняла 2-е место.

Список финалистов на включение в Зал славы будет объявлен во время Звездного уикенда НБА 17 февраля. Окончательный список новых членов Зала славы представят 1 апреля во время «Финала четырех» NCAA.

Церемония принятия новых членов в Зал славы пройдет 12 августа в Спрингфилде, штат Массачусетс.

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3 комментария

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Evincive
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Ответ Jorg
Что в этом списке делает женская сборная, проигравшая финал, и, самое главное, почему в списке нет женской сборной, тот финал выигравшей (кому лень гуглить, это СССР)?
Добавлю. Американки проиграли не только сборной СССР 112:77 (разгром), но и сборной Японии. Та сборная СССР это лучшая женская баскетбольная команда в истории.
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lopek
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Ответ Jorg
Что в этом списке делает женская сборная, проигравшая финал, и, самое главное, почему в списке нет женской сборной, тот финал выигравшей (кому лень гуглить, это СССР)?
Я надеюсь этот вопрос риторический, но в данное время уж точно никто не будет вставлять в список сборную советского союза
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Jorg
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Что в этом списке делает женская сборная, проигравшая финал, и, самое главное, почему в списке нет женской сборной, тот финал выигравшей (кому лень гуглить, это СССР)?
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