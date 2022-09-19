Грегг Попович: «В восторге от Хэммон, но не удивлен ее успеху»

Главный тренер «Сперс» поздравил бывшего ассистента техасского клуба .

Возглавляющая «Лас-Вегас» Хэммон привела команду к титулу чемпиона женской в своем дебютном сезоне.

«Мы все в восторге от тренера Хэммон и ее работы. Победа в чемпионате в дебютном сезоне – выдающееся достижение для начинающего главного тренера. И все же я совсем не удивлен ее успехом. Бекки снова доказала, что обладает уникальным пониманием баскетбола и страстью к игре.

Поздравляем Бекки, ее игроков и всю организацию «Эйсес». Они показывали хорошую игру на протяжении всего сезона, на это было очень приятно смотреть», – говорится в заявлении Поповича.

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