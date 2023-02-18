Уэйд, Новицки, Газоль, Попович и Паркер номинированы на включение в Зал славы

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Прославленные экс-игроки НБА Дуэйн Уэйд, Дирк Новицки, Пау Газоль и Тони Паркер, а также легендарный тренер Грегг Попович вошли в список финалистов на включение в Зал славы баскетбола имени Джеймса Нейсмита в 2023 году.

Также в список финалистов включена легенда WNBA и бывшая разыгрывающая сборной России Бекки Хэммон.

Уэйд выиграл три чемпионских титула в составе «Майами», в 2006 году он стал MVP финальной серии.

Новицки отыграл 21 год в НБА, проведя все сезоны в «Далласе», который в 2011 году привел к первому в истории клуба чемпионству.

Газоль в 2009 и 2010 годах становился чемпионом вместе с «Лейкерс».

Под руководством Поповича «Сан-Антонио» пять раз выигрывал чемпионат, Грегг тренировал членов Зала славы Дэвида Робинсона, Тима Данкана и Ману Джинобили.

Паркер – 4-кратный чемпион НБА (2003, 2005, 2007 и 2014) в составе «Сперс» и самый ценный игрок финала лиги (2007).

Окончательный список новых членов Зала славы представят 1 апреля во время «Финала четырех» NCAA в Хьюстоне.

Церемония принятия новых членов в Зал славы пройдет 12 августа в Спрингфилде, штат Массачусетс.

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3 комментария

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Юлия Закаблукова
Попович без вопросов, я уже думала он в зале славы
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Дмитрий Титов
Вот прямо все достойны!
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Тёма Тёма
Великий Попович должен там быть без всяких сомнений. Все остальные тоже там будут, но могут и потерпеть годик, например.
+2
0
+2
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