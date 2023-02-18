Уэйд, Новицки, Газоль, Попович и Паркер номинированы на включение в Зал славы
Прославленные экс-игроки НБА Дуэйн Уэйд, Дирк Новицки, Пау Газоль и Тони Паркер, а также легендарный тренер Грегг Попович вошли в список финалистов на включение в Зал славы баскетбола имени Джеймса Нейсмита в 2023 году.
Также в список финалистов включена легенда WNBA и бывшая разыгрывающая сборной России Бекки Хэммон.
Уэйд выиграл три чемпионских титула в составе «Майами», в 2006 году он стал MVP финальной серии.
Новицки отыграл 21 год в НБА, проведя все сезоны в «Далласе», который в 2011 году привел к первому в истории клуба чемпионству.
Газоль в 2009 и 2010 годах становился чемпионом вместе с «Лейкерс».
Под руководством Поповича «Сан-Антонио» пять раз выигрывал чемпионат, Грегг тренировал членов Зала славы Дэвида Робинсона, Тима Данкана и Ману Джинобили.
Паркер – 4-кратный чемпион НБА (2003, 2005, 2007 и 2014) в составе «Сперс» и самый ценный игрок финала лиги (2007).
Окончательный список новых членов Зала славы представят 1 апреля во время «Финала четырех» NCAA в Хьюстоне.
Церемония принятия новых членов в Зал славы пройдет 12 августа в Спрингфилде, штат Массачусетс.
Последний боевой Матч звезд НБА прошел в 2001-м. Айверсон бухал три дня, а потом сражался с Западом, предрассудками и травмами
33 года назад Джордан сыграл под 12-м номером – его майку украли: искали всем стадионом, вор пролез в раздевалку через натяжной потолок!
3 комментария